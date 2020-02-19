Karadeniz'de kaybolan 19 yaşındaki balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de kaybolan 19 yaşındaki balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Karadeniz'de kaybolan 19 yaşındaki balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Sarıyer'de balık avlayan 19 yaşındaki balıkçı, av dönüşü gemiden düşerek suda kaybolmuştu.

Karadeniz'de kaybolan 19 yaşındaki balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Sarıyer'de balık avlayan 19 yaşındaki balıkçı, av dönüşü gemiden düşerek suda kaybolmuştu. Gencin bulunması için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.


İddiaya göre, Karadeniz'e balık tutmak için açılan "İbrahim Reis" isimli balıkçı teknesinde çalışan 19 yaşındaki Sebahattin Eyigün, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sularında Rumeli Feneri'ne dönüşe geçtikleri sırada denize düşmüştü. Genç, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir anda gözden kaybolmuştu. Diğer çalışanların fark etmesi ile durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirilmişti. Sahil Güvenlik ekipleri botlar ve helikopterle arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Gözü yaşlı aile yakınları ise Eyigün'ün bulunmasını beklerken, gencin düşmeden önce ailesine gönderdiği videoda olumsuz hava şartlarının olduğunu belirttiği öğrenildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su altı arama kurtarma amiri Nurettin Ünal, " Beş gün önce kaybolan Sebahattin Eyigün kardeşimizi arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Sahil güvenlik ekiplerimiz helikopter ve tekne desteğiyle açıklarda arama yapıyorlar. Bizde kıyı bölgelerine vurma ihtimaline karşı koy bölgelerini tarıyoruz. İnşallah en yakın zamanda kayıp şahsı bularak ailesine teslim edebiliriz." diye konuştu. - İSTANBUL

Karadeniz, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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