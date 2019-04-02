Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kefal Bereketi

Karadeniz'de Kefal Bereketi

48 dakika önce

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları 1,5 ton kefal avladı.

Karadeniz'de Kefal Bereketi, System.String[]
Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları 1,5 ton kefal avladı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının atmasıyla kefal bereketi yaşanıyor.

Sinop'ta kıyı balıkçılığı yapan Hakan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kefallerin hava sıcaklıklarının artmasıyla kıyıya doğru göç etmeye başladığını söyledi.

Denize bıraktıkları ağlarına 1,5 ton balık takıldığını aktaran Yurt, "Hava şartlarının güzel gitmesi deniz suyu sıcaklığını da artırdı. Sıcak suyu seven kefal kıyıya doğru göç ediyor. Bizim de ağlarımıza 1,5 ton kefal takıldı. Çok bereketli bir avcılık oldu. Durgun giden sezonda yüzümüzü güldürdü. İnşallah bundan sonraki süreçte kefal avcılığı artarak devam edecek." dedi.

Yurt, avladıkları balığı kilogramı 10 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Ekmek paramızı çıkarmış olduk. Kıyı balıkçıları olarak avlanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:09 Kaynak: AA

Sinop, Karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor Anıtkabir'i Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Atatürk'e Söz Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kefal Bereketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]