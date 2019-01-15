Karadeniz'de 'Kenevir' Heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeniden kenevir üreteceğiz" açıklamaları, Karadeniz bölgesinde Osmanlı döneminde kenevir üretilen illerden Tokat'ta heyecanla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeniden kenevir üreteceğiz" açıklamaları, Karadeniz bölgesinde Osmanlı döneminde kenevir üretilen illerden Tokat'ta heyecanla karşılandı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapılacak çalışmalarla kenevir üretiminin artırılacağına ilişkin açıklamaların ardından bakanlığın izni ile 19 ilde (Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta) çiftçiyi heyecanlandırdı. Tokat'ta 1574 yılında üretilmeye başlayan ve 1980'li yıllarda üretimi yasaklanan kenevir bitkisinin yeniden üretilmeye başlayacak olmasının ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Kenevirden urgan yapıldığı dönemlerin canlandırıldığı şehir müzesinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu açıklamalarda bulundu. Kenevir üretiminin tekrar yapılacak olmasının önemine değinen Başkan Eroğlu, "Kenevir üretimi ile ilgili Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde bununla ilgili atılımlar yapılacağından bahsedip bugün yıllık 4 milyar dolarlık bir paya sahip dünya ekonomisindeki kenevir türü ile ilgili de Türkiye'mizde de bunun üretiminin yapılacağı müjdesini vermişti. Şuanda 19 ilde kenevir üretimi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu illerden biriside Tokat'ımız ve inşallah da Tokat kenevir üretiminde önümüzdeki günlerde tarımsal anlamda bu tür çalışmaların yapılmasıyla Tokat'ta katma değer anlamında kenevir üretiminin yapılmış olmasıyla beraber şehrimizin ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.



Kenevir'in Tokat'ta ile bilirlikle 19 ilde üretilmeye başladığında birçok sektörde ülkeye katkısı olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın feraseti, bu konudaki ilgisi ve bu doğrultuda attığı adım ve atılımlar hem ülkemize hem bu kenevir üretiminden fayda sağlayacak 19 ile büyük katkı sağlayacaktır. Bulunduğumuz alan şehir müzemiz. Arkamızda da kendirden kenevirden üretilen urganlar var. Çünkü ecdadımız o dönemlerde kenevirden ürettiği ipler, urganlar ya da kullandığı bütün malzemeler hem sağlam hem de son derece kullanışlı olması hasebiyle ciddi anlamda kendir ve kenevir sektörünü geliştirmiş. Bizim de şehir müzemizde oluşturduğumuz bu Osmanlı çarşımızda bir kısım dükkanımızda urgancı diye tabir ettiğimiz bu kısım. Bütün bu eskiye dair ürünlerimizin hepsi de kenevirden kendirden yapılmış. Bunları biz modern günümüzde de artık inşallah üretimle beraberde göreceğiz. Biz hem geçmişi yad etmek hem de bu anlamda kenevirin nasıl ve nerelerde kullanıldığı burada anlatmak, Tokat'ımızın da bundan istifade ediyor olmasından dolayı da buradan duyduğumuz mutluluğu paylaşmak istedik" diye konuştu.



20 bin 484 kilo kenevir üretimi yapılıyordu



Tokat'ta, XV ve XVI. yüzyılda buğday, arpa, nohut, mercimek ve mısır gibi tahıl ve baklagillerin yanı sıra kendir ve keten gibi sanayi bitkileri üretildiği, yıllık ortalama 20 bin 484 kilo kenevir üretimi yapıldığı tarihi kayıtlarda yer alıyor. - TOKAT

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