Karadeniz'de keşfedilen gazın yakma testi yapıldı - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın test amaçlı yakılma görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen, 320 milyar metreküp doğal gazın test amaçlı yakma görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Dönmez, mesajında, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar" dedi.