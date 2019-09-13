Karadeniz'de kirlilik nedeniyle bakteriyel tek hücreli organizmalar arttı

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak topladıkları su ve canlı örnekleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, denizden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda; aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemininde bozulmalar olduğunu tespit etti. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını belirtti.

AŞIRI KİRLİLİK EKOSİSTEMİ BOZUYOR

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi'nde görevli bilim insanları, üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak topladıkları su ve canlı örnekleri üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda, aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemini bozduğunu saptadı. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını belirtti.

Üniversiteye ait araştırma gemisiyle Doğu Karadeniz'in çeşitli noktalarından periyodik olarak toplanan su ve canlı örnekleri üzerinde laboratuar ortamında inceleme ve analiz çalışmalarına devam ediliyor. KTÜ'lü uzmanlar, aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda; aşırı kirliliğe bağlı olarak bakteriyel tek hücreli organizmaların sayısında artış yaşandığını ve balıkların besinleri arasına katılarak, besin zinciri ile deniz ekosistemini bozduğunu tespit etti. 461 bin kilometrekarelik genişliğe sahip Karadeniz'in kıyısı olan ülkelerin atıkları nedeniyle çöplüğe dönüştüğü konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, deniz ekosisteminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

'KARADENİZ'İ BİZ EL BİRLİĞİ VERMİŞÇESİNE KİRLETİYORUZ'

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'de yaşanan kirliliğin denizdeki canlı yaşamını geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru taşıdığını söyledi. Karadeniz'in yüzde 87'sinde oksijen olmadığı için canlı yaşamı bulunmadığına dikkat çeken Erüz, geriye kalan yüzde 13'lük kısmın ise korunması gerekirken, insan eliyle yok edildiğini kaydetti. Erüz, "İnsanoğlunun kullandığı tüm maddeleri nehirler, kıyıdan dökülen çöpler, sanayi tesislerinden bırakılan atıklar şeklinde Karadeniz'e boşaltıyoruz. Buraya giden atıklar önce mikroorganizmalara, sonra balıklara, oradan da insanların bünyesine geçiyor. Karadeniz'i kirleterek aslında bizler kendi geleceğimizi yok ettiğimizin farkında değiliz. Karadeniz'i biz el birliği vermişçesine kirletiyoruz. ya bilinçlenerek Karadeniz'i kurtaracağız, ya da Karadeniz'i kirletmeye devam edip gelecek nesillerin yaşama hakkını elinden alacağız" dedi.

'YAPIYI BOZDUĞUMUZDA DENİZ DE BOZULUYOR'

Yaşanan kirliliğin, Karadeniz balıkçılığını da bitirme noktasına getirdiğini kaydeden Erüz, "Bu durum hem bugün yaşayan bizleri hem de gelecek nesli, bunun yanında balıkçılığı da etkileyen bir şey. Balıkçılığın var olması deniz ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik şartlarının uygun olmasına bağlı. O şartları zarara uğratarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapıyı bozduğumuzda deniz de bozuluyor. Bizim besinlerimiz olan balıkların da yaşama, üreme ve gelişme şartlarını ortadan kaldırıyoruz. Bu durum, geleceğe dönük olarak denizden beslenme ve denizle yaşama şansımızı azaltıyor" diye konuştu.

'KARADENİZ STRATEJİK EYLEM PLANI' HAZILANMIŞTI

Öte yandan, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelerek oluşturduğu "Karadeniz Stratejik Eylem Planı" anlaşması doğrultusunda hazırlanan 'Karadeniz Nasıl Kurtulur?' konulu çalışma raporunda; Karadeniz'in ekolojik dengesinin çökme aşamasında olduğuna dikkat çekilmişti. Raporda; 17 ülkenin ev, tarım ve sanayi atıklarının bırakıldığı Karadeniz'in ciddi biçimde hasta olduğu belirtilerek, Karadeniz'in hacminin yüzde 87'sinde deniz yaşamının tamamen yok olduğunu öne sürmüştü.