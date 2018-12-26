Karadeniz'de Kış

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksaklıklara neden oluyor.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksaklıklara neden oluyor.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan kar yağışının özellikle orta ve yüksek rakımlı yerlerde etkili olduğunu söyledi.



İl genelinde kar yağışının sürdüğünü belirten Tekintaş, 397 mahalle yolunun kar sebebiyle kapandığını, yürütülen çalışmalar sonucu 26'sının ulaşıma açıldığını ifade etti.



Tekintaş, karla mücadelenin 450 personel ve 349 iş makinesiyle sürdürüldüğünü dile getirerek yağışın başladığı saatten itibaren 5 hasta ve 7 cenazeye belediye ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.



Kar kalınlığının bazı bölgelerde yer yer 50-60 santimetreye ulaştığına dikkati çeken Tekintaş, ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu söyledi.



Tekintaş, kent sakinlerinin karla ilgili olumsuzluk yaşamaları durumunda belediyeye haber vermelerini istedi.



Gümüşhane



Gümüşhane'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle Torul'da 18, Kürtün'de 28 olmak üzere 46 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı ve buzlanma sebebiyle engelli ve hamile kamu görevlileri bugün öğleden itibaren izinli sayılacak.



Ayrıca taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğleden sonra eğitime ara verilecek.



Kar yağışının devam ettiği kentte Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde tipi etkili oluyor. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını sürüyor.



Giresun



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulancak'ta 30, Dereli'de 34, Doğankent'te 6, Espiye'de 7, Keşap'ta 2, Tirebolu'da 3 ve Yağlıdere'de 8 olmak üzere toplam 90 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 59 ekiple kar mücadelesi yapılıyor.



Öte yandan Karayolları ekipleri, Giresun ile Sivas'ın ulaşımını sağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışına bağlı sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Rize



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kardan dolayı İkizdere'de 10, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı.



İkizdere ilçesinde 3 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması yürütüldüğü, diğer 14 köyde kışın kimse kalmadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.



Öte yandan, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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