Karadeniz'de Kış

Soğuk hava ve kar, Giresun, Gümüşhane, Rize, Bayburt, Artvin, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava ve kar, Giresun, Gümüşhane, Rize, Bayburt, Artvin, Ordu ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.



Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Alucra'da 38, Bulancak'ta 13, Çamoluk'ta 18, Dereli'de 32, Doğankent'te 3, Espiye'de 3, Görele'de 2, Şebinkarahisar'da 40 ve Yağlıdere'de 15 olmak üzere toplam 164 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Kapalı yolların ulaşıma açılması için 55 ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Öte yandan, İl Özel İdaresince Dereli ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı.



Bulancak ilçesinde 2, Dereli ilçesinde 1 olmak üzere 3 hasta da 112 acil servis ekiplerince evlerinden alınarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.



Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğankent ilçesine bağlı Kozköy'de yaşayan Hamza Durkaya'nın, jandarmayı arayarak kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olduğunu, elektrik kesintisinden dolayı da engelli, yatalak ve solunum cihazına bağlı kızının solunum cihazının çalışmadığını belirterek yardım talebinde bulunduğu ifade edildi.



Doğankent Kaymakamlığıyla kurulan koordine sonucu köy yolunun açıldığı belirtilen açıklamada, hasta için ambulans sevki sağlandığı ve aileye elektrik kesintisinde kullanılmak üzere jeneratör ulaştırıldığı kaydedildi.



Gümüşhane



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar nedeniyle merkez ilçede 65, Kelkit'te 55, Köse'de 14, Kürtün'de 24, Şiran'da 64 ve Torul'da 25 olmak üzere il genelinde toplam 247 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler, yağışın durduğu bölgelere öncelik vererek, 23 iş makinesiyle kapalı yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.



Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yağış aralıklarla devam ederken, belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.



Yağışın etkili olduğu Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine ise izin verilmiyor.



Ordu



Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar sebebiyle 20 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele çalışmalarını 450 personel ve 349 iş makinesiyle sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 73 hasta müdahalede bulundu, 38 cenaze için de gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.



Öte yandan, bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetre ölçüldüğü kaydedildi.



Rize



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 18, Çayeli'nde 1 olmak üzere 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.



Bayburt



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.



Söz konusu yolların yeniden ulaşıma açılması İl Özel İdaresi ekipleri aralıksız çalışıyor.



Artvin



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, Şavşat ilçesinde kardan dolayı kapanan 36 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan, Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 60 santimetreyi aştı.



Trabzon



Trabzon Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmaları da devam ediyor.



Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon genelinde karla mücadele çalışmalarına ivedilikle devam ettiklerini bildirdi.



Gece boyunca karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Günün ilk ışıklarıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şehrimizin özellikle orta ve yüksek kesimlerinde yolu ulaşıma kapalı 40 mahallemiz bulunuyor. Çalışmalarımız sonucunda birkaç saat içinde hepsi ulaşıma açılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.



Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:



"Lütfen özel araçlarımızı kullanmamaya, toplu taşıma araçlarından yararlanmaya özel önem gösterelim. Özel araçlarımızı kullanmak durumunda olursak kar lastiği ya da zincir olmadan trafiğe çıkmamaya gayret edelim. Gerek kar yağışının olduğu kırsal mahallelerimizde, gerekse buzlanma tehdidine karşı ilçe merkezlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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