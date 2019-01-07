Karadeniz'de Kış

Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin orta ve yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Aybastı, Kabadüz, Çamaş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde 94 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yollarının açılması için 220 personelle çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Giresun





Giresun İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre Alucra'da 6, Çamoluk'ta 1, Dereli'de 5, Şebinkarahisar'da 16 olmak üzere üzere toplam 28 köye ulaşım sağlanamıyor.



Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 64 ekip, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Gümüşhane



Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre merkez ilçede 20, Köse'de 8, Kürtün'de 15, Şiran'da 3 ve Torul'da 17 olmak üzere 63 köy yolu kardan ulaşıma kapandı.



Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

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