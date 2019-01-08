Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kış

Karadeniz'de Kış

1 saat önce

Gümüşhane, Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Gümüşhane, Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Kürtün'de 2 ve Torul'da 15 olmak üzere toplam 37 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, karla mücadele çalışmalarını taşımalı eğitimin yapıldığı köyler öncelikli olmak üzere sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı şehir merkezinde de etkili oluyor. Kar kalınlığı merkezde yaklaşık 15 santimetre ölçülürken, Gümüşhane Belediyesi ekipleri sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışının devam ettiği Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana, Gümüşhane- Şiran arasındaki Tersun, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk, Gümüşhane- Kelkit arasındaki Pekün ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağlarının geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı ortalama 23 santimetreyi bulurken, ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, yarın etkisini artırması beklenen kar yağışıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle enerji ve haberleşme hatlarında arızalar meydana geldiği belirtilerek, "Bu nedenle bazı mahallemizde elektrik kesintisi oldu, bazılarında ise haberleşmede aksamalar yaşanıyor. Aksaklıkların giderilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Artvin

Artvin İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ardanuç'ta 1, Şavşat'ta 26 olmak üzere 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, taşımalı eğitimin yapıldığı köyler öncelikli olmak üzere yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan, Mersivan Dağı mevkisindeki Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Artvin, Ordu, Gümüşhane, Kar, Güncel
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