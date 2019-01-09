Karadeniz'de Kış

- Karda kayan çocuk ve gençler Vatandaşların konuşmaları Fotoğraf çektirenler ORDU - Ordu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, 530 rakımlı Boztepe'de de güzel manzaralar oluşturdu.

- Karda kayan çocuk ve gençler

Vatandaşların konuşmaları

Fotoğraf çektirenler ORDU - Ordu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, 530 rakımlı Boztepe'de de güzel manzaralar oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ve aileleri Boztepe'ye gelerek burada bir süre eğlendi.

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