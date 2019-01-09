Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kış

Karadeniz'de Kış

1 saat önce

- Karda kayan çocuk ve gençler Vatandaşların konuşmaları Fotoğraf çektirenler ORDU - Ordu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, 530 rakımlı Boztepe'de de güzel manzaralar oluşturdu.

- Karda kayan çocuk ve gençler
Vatandaşların konuşmaları
Fotoğraf çektirenler ORDU - Ordu'da soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, 530 rakımlı Boztepe'de de güzel manzaralar oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ve aileleri Boztepe'ye gelerek burada bir süre eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Ordu, Kar, Boztepe, Güncel
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