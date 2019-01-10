Karadeniz'de Kış
31 dakika önce
- Gümüşhane İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarından detaylar Karadeniz'de kış GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
- Gümüşhane
İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarından detaylar Karadeniz
'de kış
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, dün kar yağışı sonrası kentte ulaşıma kapanan 236 köy yolunun büyük bir kısmı bu sabaha kadar süren çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.
Kentte, bu sabah itibariyle Merkez
ilçede'de 15, Kelkit
'te 12, Kürtün
'de 9, Şiran
'da 12 ve Torul
ilçesinde 10 olmak üzere toplam 58 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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