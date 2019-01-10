Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kış

Karadeniz'de Kış

31 dakika önce

- Gümüşhane İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarından detaylar Karadeniz'de kış GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

- Gümüşhane İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarından detaylar Karadeniz'de kış
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, dün kar yağışı sonrası kentte ulaşıma kapanan 236 köy yolunun büyük bir kısmı bu sabaha kadar süren çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte, bu sabah itibariyle Merkez ilçede'de 15, Kelkit'te 12, Kürtün'de 9, Şiran'da 12 ve Torul ilçesinde 10 olmak üzere toplam 58 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Gümüşhane, Karadeniz, Güncel
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