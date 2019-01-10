Karadeniz'de Kış

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Rize'de soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü, bazı bölgelerde tipi ve fırtınanın etkili olduğu belirtildi.



İl genelinde 54 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, 452 personel ve 349 araçla çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, iki günde 157 hasta ve 59 cenazeye müdahale edildiği de bildirildi.



Gümüşhane



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün kar yağışı sonrası kentte ulaşıma kapanan 236 köy yolunun büyük kısmı bu sabaha kadar süren çalışmalar sonucu açıldı.



Kentte, bu sabah itibarıyla merkez ilçede 15, Kelkit'te 12, Kürtün'de 9, Şiran'da 12 ve Torul'da 10 olmak üzere toplam 58 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Kapalı yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



Giresun



Bulancak'ta 5, Çamoluk'ta 1, Çanakçı'da 4, Dereli'de 19, Doğankent'te 2, Espiye'de 5, Güce'de 3, Keşap'ta 2, Şebinkarahisar'da 1, Tirebolu'da 11, Yağlıdere'de 10 olmak üzere il genelinde 63 köyle ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi 63 ekiple kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan son 2 gün içerisinde kar yağışı nedeniyle orta ve yüksek kesimlerde 112 Acil ekiplerince 15 hastaya müdahale edildi.



Artvin



Artvin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 45 köye ulaşım gerçekleştirilemiyor.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 4, Şavşat'ta 34, Yusufeli'nde de 7 olmak üzere 45 köy yolu ulaşıma kapandı.



Karla mücadele ekipleri, taşımalı eğitimin yapıldığı köyler öncelikli olmak üzere yol açma çalışmalarına devam ediyor.



Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Rize





Rize'de etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.





İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, İkizdere'de 11, Çamlıhemşin'de 5, Çayeli'nde 9, Fındıklı, Güneysu ve Hemşin'de 1'er olmak üzere 28 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 684 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 44 personel, 22 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.





Karayolları ekipleri ise Rize-Erzurum kara yolunun Ovit Tüneli bölgesinde yolun açık tutulması için sürekli temizleme çalışması yürütüyor.



Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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