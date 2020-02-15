Karadeniz'de kış - Son Dakika

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Ayder Yaylasında etkili olan kar Vatandaşların evlerin çatılarını kardan temizlemesi Karda tekerlekle kayan vatandaşlar RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrasında güzel görüntüler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:10 Kaynak: AA
Ayder Yaylasında etkili olan kar
Vatandaşların evlerin çatılarını kardan temizlemesi
Karda tekerlekle kayan vatandaşlar RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrasında güzel görüntüler oluştu.
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