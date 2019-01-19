Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kış Güzelliği

Karadeniz'de Kış Güzelliği

1 saat önce

KARADENİZ'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yayla ve köylerde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

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KARADENİZ'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yayla ve köylerde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Karadeniz'in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Trabzon'da beyaza bürünen Kadıralak, Erikbeli ve Kumananda yaylalarındaki vatandaşlar, köylerine döndü. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı köylerde, çobanlar hayvanları ahırlara koydu. Kadınlar ise sırtladıkları sepetlerle ahırdaki hayvanlara ot taşıdı. Karadeniz'de kışın zorlu yaşamın sürdüğü köylerde birbirinden güzel manzaralar oluştu.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:26 Kaynak: DHA

Trabzon, Kar, Karadeniz, Güncel
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