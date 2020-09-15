Karadeniz'de konut satışı ağustosta yüzde 49,5 arttı

Karadeniz'de Ağustos 2020'de konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artış gösterdi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Ağustos ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Aynı dönemde Karadeniz'de konut satışı yüzde 49,5 artışla 4 bin 452 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 59,7 artışla 198'e, Artvin'de yüzde 65 artışla 264'e, Ordu'da yüzde 40,6 artışla 1156'ya, Giresun'da yüzde 62,2 artışla 941'e yükseldi. Trabzon'da yüzde 51,1 artışla 1506, Rize'de ise yüzde 31,2 artışla 387 oldu.

Öte yandan, ağustosta satılan konutların Giresun'da yüzde 43'ü, Ordu'da yüzde 52,6'sı, Artvin'de yüzde 56,1'i, Rize'de yüzde 50,6'sı, Gümüşhane'de yüzde 30,3'ü ve Trabzon'da yüzde 39,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.