Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de korkutan deniz hortumu
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Karadeniz'de korkutan deniz hortumu

17 dakika önce

Rusya'nın en büyük tatil kentlerinden biri olan Soçi'yi ziyaret eden bir turist rastladığı deniz hortumu kaydetti.

Rusya'nın en büyük tatil kentlerinden biri olan Soçi'yi ziyaret eden bir turist rastladığı deniz hortumu kaydetti
turist, Rusya, Soçi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:15 
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