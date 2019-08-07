Karadeniz'de korkutan deniz hortumu
17 dakika önce
Rusya'nın en büyük tatil kentlerinden biri olan Soçi'yi ziyaret eden bir turist rastladığı deniz hortumu kaydetti.
Rusya
'nın en büyük tatil kentlerinden biri olan Soçi
'yi ziyaret eden bir turist
rastladığı deniz hortumu kaydetti
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:15
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