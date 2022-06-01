Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı - Son Dakika
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Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı

01.06.2022 15:37

Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındıBARTIN Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde deniz kıyısında görülen renk değişimi vatandaşları endişelendirdi.

Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı

BARTIN Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesinde deniz kıyısında görülen renk değişimi vatandaşları endişelendirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince deniz suyundan alınan numuneler TÜBİTAK laboratuvarına gönderildi.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz tatil beldesindeki 900 metrelik sahil bandında deniz yüzeyinin rengi değişti. Sahil kıyılarındaki renk değişimi havadan drone ile görüntülendi. Vatandaşlar tarafından endişe ile karşılanan durum sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince deniz suyunun renk değiştirdiği bölgelerden numuneler alınarak TÜBİTAK laboratuvarına gönderildi. Bölgeye tatil için gelen ancak denizdeki renk değişimi nedeniyle denize giremediklerini ifade eden vatandaşlardan İbrahim İnce, "2-3 gündür fark ettik ben denize giremiyorum. Halk arasında söylenen polen ama resmi bir belge yok. Mahalli olarak denize giren çocuklar karşıdan gemi geçti o gemiler geçtikten sonra bu olay oldu dediler. Acaba o gemilerden sintine mi bırakıldı?" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Bizde 2-3 gün oldu. Hatta burada bir pansiyonla bir aylık sözleşmemiz var. 2-3 gündür denize giremiyoruz korkudan. Sağlımızı düşünüyoruz. Çevre İl Müdürlüğünden gelen oldu numune filan alındı denildi ama ben görmedim. 2-3 senedir gelirim böyle bir kirlilik özellikle böyle sapsarı bir kirlilik görmedim." İfadelerinde bulundu.

Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı
Karadeniz'de korkutan görüntü: Rengi değişen deniz kıyısından numune alındı

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Kaynak: İHA

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