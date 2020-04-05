Atatürk Alanı ve Meydan Parkı ile Maraş Caddesi'nden görüntüler

Boş cadde ve parklar TRABZON - Trabzon'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayınlanan genelgeler üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Kent merkezinde Atatürk Alanı ve Meydan Parkı en sessiz günlerini yaşamaya devam ediyor.