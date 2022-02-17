Üye Girişi
Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı - Son Dakika

Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı

17.02.2022 19:23
Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimin giderek yükseldiği Karadeniz'de yeni bir gelişme yaşandı. Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Hava Üssü'nde konuşlandırılmış İspanya'ya ait savaş uçakları, "yabancı uçak" tehdidi sebebiyle Karadeniz'de havalandı.

Bulgaristan'da 11 Şubat'ta konuşlandırılan İspanya Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı, Karadeniz'in doğusunda yabancı uçakların yaklaşması nedeniyle havalandı.

JETLER ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı General Emil Eftimov'un basına açıklamasında, "belirsiz tehdit" olarak algılanan uyarı yüzünden Eurofighter EF-2000 Typhoon II tipi uçakların alarm duruma geçmelerine gerek duyulduğunu bildirdi.

Eftimov, "Karadeniz'in doğu bölgesinde yabancı uçakların yaklaştıkları tespit edildi. İspanyol jetleri, radarlara giren uçakların kimliğini belirleyemeden üssüne geri döndü." dedi.

4 İSPANYOL UÇAĞI BULGAR HAVA SAHASINI KORUYOR

İspanya Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter EF-2000 Typhoon II tipi 4 savaş uçağı ve onlara hizmet eden 130 kişilik İspanyol askeri personel, ülkede 2 aylık Hava Polisliği yapmak üzere Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Hava Üssü'nde konuşlandırılmış bulunuyor.

BULGAR JETLERİ TEKNOLOJİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Bulgaristan hava kuvvetlerinin 15'e yakın MiG-21 ve Mig-29 tipi uçaktan oluşan jet filosu, teknolojik ömrünün sonuna yaklaştı. Karadeniz'de Rus savaş uçaklarının meydan okuyan uçuşları yüzünden sıklıkla havalanan Bulgar jetlerinin kapasite yetersizliği bulunuyor. Bulgaristan, bu nedenle ABD'den 4 adet F-16 Block 70 savaş uçağı satın almıştı.

YORUMLAR
500

Bulgaristan, Karadeniz, İspanya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:29:23. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement