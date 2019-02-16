Karadeniz'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
58 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Dikili mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesi Dikili
mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre, Litvanya
bandıralı kuru yük gemisi şiddetli Karadeniz
'de yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Kandıra ilçesi Babalı köyü Dikili mevkinde karaya oturdu. 10 kişilik mürettebatı bulunan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki geminin boş olduğu öğrenildi. Mürettebatın sahil güvenlikten yardım istemediği öğrenildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:18 Kaynak: İHA
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