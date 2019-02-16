Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

Karadeniz'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu

41 dakika önce

Karadeniz'de kuru yük gemisi karaya oturduKOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Dikili mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu.

Karadeniz'de Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu, System.String[]
Karadeniz'de kuru yük gemisi karaya oturdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Dikili mevkiinde olumsuz hava şartları nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre, Litvanya bandıralı kuru yük gemisi şiddetli Karadeniz'de yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Kandıra ilçesi Babalı köyü Dikili mevkinde karaya oturdu. 10 kişilik mürettebatı bulunan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki geminin boş olduğu öğrenildi. Mürettebatın sahil güvenlikten yardım istemediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

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