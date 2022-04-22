Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor - Son Dakika
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Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor

22.04.2022 13:28
Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor

Karadeniz'de özellikle Sinop sahillerinde kara gerdanlı dalgıç kuşları ölmeye devam ediyor.

Karadeniz'de özellikle Sinop sahillerinde kara gerdanlı dalgıç kuşları ölmeye devam ediyor. Plajlardan toplanan ve Samsun'a gönderilen kuşların ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Geçen günlerde Sinop ve Samsun kıyılarında çok sayıda görülen ölü 'kara gerdanlı dalgıç' kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmek üzere bölgelerden toplanmıştı. Son günlerde fırtınanın da etkisiyle Sinop'ta dalgaların kıyıya bıraktığı yosun ve çöplerin arasında ölümleri devam eden 10'a yakın kara gerdanlı dalgıç kuşları olduğu görüldü.

AÇLIK VEYA VİRÜS ŞÜPHESİ

Konunun uzmanları tarafından yapılan ilk açıklamada göçebe kuşların balık yokluğu nedeniyle açlıktan ölebileceği veya önceki yıllarda Kanada çevresindeki kuşların bir kısmında olduğu gibi yeniden batı Nil virüsü etkisiyle öldükleri tahmin ediliyor. Samsun'da yapılan laboratuvar testlerinin ardından kesin ölüm sebepleri belli olacak.

(Berkan Şen/İHA)

Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor
Karadeniz'de kuş ölümleri devam ediyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karadeniz, Samsun, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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