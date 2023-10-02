Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Karadeniz\'de Kuvvetli Yağış Uyarısı
Son Güncelleme: 02.10.2023 17:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Kaynak: ANKA

Giresun, Samsun, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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