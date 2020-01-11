Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu, Tokat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Karadeniz, Trabzon, Giresun, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
22:56 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi öldü - Son Dakika
22:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar - Son Dakika
22:55 İzmir'de kaçak göçmen faciası: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika
22:52 Silivri'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 23:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]