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Karadeniz de lodos etkili oluyor - Son Dakika

Karadeniz de lodos etkili oluyor

15.12.2021 20:22

- Karadeniz de lodos etkili oluyor Düzce'de 4 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü Düzce'de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor.

- Karadeniz de lodos etkili oluyor

Düzce'de 4 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü

DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Dalga boyu 4 metreyi aşarken, denizin rengi ise kahverengiye döndü.

Batı Karadeniz bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 metreyi bulan dalgaların artması sebebiyle balıkçılar barınağına gizlendi. Fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Balıkçılar, fırtınanın bir süre daha süreceğini öngördü.

Karadeniz de lodos etkili oluyor
Karadeniz de lodos etkili oluyor
Karadeniz de lodos etkili oluyor
Karadeniz de lodos etkili oluyor

Karadeniz, Fırtına, Düzce, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karadeniz de lodos etkili oluyor - Son Dakika


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