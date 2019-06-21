Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı

1 saat önce

Sinop'ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı, System.String[]
Sinop'ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'ta saat 16.00 sıralarında Mobil plajından deniz bisikleti ile denize açılan ve bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan üniversite öğrencisi 4 genç kız, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 45 dakikalık operasyonla kurtarılan dört kız, kıyıya getirildi. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Sinop, Karadeniz, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol kenarında bekleyen vatandaş, kendisini TIR'ın önüne attı! Korku dolu anlar kamerada İntihara teşebbüs eden yaşlı adam, eşarp yırtılınca kurtuldu Ankara'da feci kaza! 1,5 aylık bebek oracıkta öldü Köprü üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 20:09:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]