Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi kurtarıldı
1 saat önce
Sinop'ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
'ta deniz bisikleti ile açıldıkları Karadeniz
'de mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sinop'ta saat 16.00 sıralarında Mobil plajından deniz bisikleti ile denize açılan ve bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayan üniversite öğrencisi 4 genç kız, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 45 dakikalık operasyonla kurtarılan dört kız, kıyıya getirildi. - SİNOP
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