Üye Girişi
Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı - Son Dakika

Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı

15.09.2021 20:44
Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin, son dönemde özellikle mantar kaynaklı zehirlenmelerde büyük artış görüldüğünü bildirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin, son dönemde özellikle mantar kaynaklı zehirlenmelerde büyük artış görüldüğünü bildirdi.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, yaylada topladıkları mantarı yiyen Tahsin Bakırtaş, eşi ve kızı rahatsızlandı.

Ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Bakırtaş, eşi ve kızı, buradaki müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi Toksikoloji Bölümüne sevk edildi.

Bakırtaş ailesinin 3 üyesi de burada yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Tahsin Bakırtaş, hastanede en son halüsinasyon gördüğünü hatırladığını belirterek, "Sonrasında kendimi kaybetmişim. Gözlerimi açtığımda etrafımdaki sağlıkçıların hummalı çalışmasından ne kadar ciddi bir süreç atlattığımı fark ettim." ifadesini kullandı.

Hastane çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Bakırtaş, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Tıbbi Toksikolog Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin de özellikle mantar zehirlenmelerinde bu dönemde büyük artış görüldüğünü bildirdi.

Şahin, hastaneye getirildiklerinde ağır halüsinojenik zehirlenme durumunda olan Bakırtaş ailesinin, hızlı ve etkili müdahaleyle 12 saat içinde tedavi edildiklerini belirtti.

Son 10 günde Trabzon, Ordu ve Gümüşhane'de mantar zehirlenmesiyle ilgili yaklaşık 15 hasta için kendilerine danışıldığını belirten Şahin, vakaların 10'unun Farabi Hastanesi Toksikoloji Ünitesinde tedavi edildiğini, diğer hastalar için ise bulundukları hastanelere tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiğini ifade etti.

Şahin, doğadan toplanan yabani mantarların, halk dilinde "evcik kıran", "köy göçüren" mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer yetmezliği, hatta karaciğer nakli ihtiyacına dahi neden olabilen Amanita Phalloides zehirlenmesine sebep olabileceğine dikkati çekti.

Şahin, yabani mantarların uzman görüşü alınıp zehirsiz olduğu söylenmeden tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Sinek mantarı" olarak da bilinen Amanita Muscaria zehirlenmesi nedeniyle bugüne kadar başvuran en ciddi vakanın 70 yaşlarında bir erkek hasta olduğunu belirten Şahin, derin koma nedeniyle solunum cihazına bağlanan hastanın yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda takip edildikten sonra taburcu edildiğini bildirdi.

Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ile hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden, çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın, sinek mantarı ve Amanita Pantherina olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mantarlar gerek lezzetli gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olmasıyla insanları cezbetmektedir. En önemli sorun doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır."

Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Öğretim Üyesi, Mantar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor 20:52 Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu 20:33 Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu 20:13 WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu
Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik 20:00 Haluk Levent'in yıllardır içinden atamadığı 17 Ağustos depremi pişmanlığı: Yardımlarda tecrübesizdik Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım 19:24 Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 18:31 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi 17:13 Taliban'ın kurduğu geçici hükümette kriz! Başbakan ve bakan birbirine girdi Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı 16:51 Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor Vitor Pereira, Mesut Özil tartışmalarına son noktayı koydu: Kaptan olarak takıma yardım ediyor         
20:14
Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı Tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen genç, uçurumdan yuvarlandı         
20:05
Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor Vampir hikayeleri gerçek oldu! Her gün kan içmeden yerinde duramıyor         
19:47
Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler         
18:32
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı         
16:59
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 20:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de mantardan zehirlenme vakaları arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement