Karadeniz'de mart ayında 2 bin 523 konut satıldı

Karadeniz Bölgesindeki 6 ilde mart ayında 2 bin 523 konut satıldı.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın mart ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 108 bin 670 oldu. Söz konusu dönemde Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de ise konut satışı yüzde 10,1 azalarak 2 bin 523 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Rize'de yüzde 32,4 artarak 278'e, Gümüşhane'de yüzde 31,8 artarak 87'ye, Artvin'de yüzde 9,9 artarak 156'ya çıktı. Trabzon'da yüzde 20,8 azalarak 702, Ordu'da yüzde 13,6 azalarak 810, Giresun'da ise yüzde 13 azalarak 490 olarak gerçekleşti.

Öte yandan geçen ay satılan konutların Artvin'de yüzde 55,1'i, Giresun'da yüzde 48,4'ü, Gümüşhane'de yüzde 48,3'ü, Ordu'da yüzde 46,2'si, Rize'de yüzde 42,4'ü ve Trabzon'da yüzde 33,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ayrıca Ordu'da satışı yapılan konutların yüzde 48,6'sı ilk satış olurken, bu oran Artvin'de yüzde 48,1, Giresun'da yüzde 48, Rize'de yüzde 43,9, Gümüşhane'de yüzde 41,4 ve Trabzon'da yüzde 31,6'yı buldu.