TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı - Son Dakika

TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı

24.03.2021 15:52

Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısıTRABZON'da bir araya gelen sanayici, sivil toplum kuruluşu, iş ve turizm sektör temsilcileri, koronavirüs risk haritasında 'kırmızı' renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller'in yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde, salgına karşı toplumsal mücadelenin...

Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı

TRABZON'da bir araya gelen sanayici, sivil toplum kuruluşu, iş ve turizm sektör temsilcileri, koronavirüs risk haritasında 'kırmızı' renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller'in yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde, salgına karşı toplumsal mücadelenin artırılıp, vakaların da düşüş eğilime geçmesi amacıyla 'mavi seferberlik' çağrısında bulundu, herkesi salgın kurallarına uymaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da, Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen, sivil toplum kuruluşu, iş ve turizm sektörü derneklerinin temsilcileri, vakaların artış eğiliminde olduğu Karadeniz Bölgesi'nde toplumsal mücadelenin artırılması amacıyla basın açıklamasında bulundu.

Toplanan temsilciler adına konuşan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan; en çok vakanın görüldüğü 'Çok riskli iller' kategorisinde 'kırmızı' ile işaretli illerin bulunduğu Karadeniz Bölgesi'nde, Covid 19'a karşı toplumsal mücadelenin artırılıp, vakaların da düşüş eğilime geçmesi amacıyla 'mavi seferberlik' çağrısında bulundu, herkesi salgın kurallarına uymaya davet etti. Ergan, 'Karadeniz Bölgesi'nde Covid-19'a karşı toplumsal mücadelemizi artırmak için, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri olarak 'Mavi seferberlik' çağrısı yapıyoruz. Halkımızla birlikte el ele vererek daha etkili ve kapsamlı bir mücadeleye ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istiyoruz. Mavi seferberlik kapsamında halkımızın pandemi tedbirlerine azami dikkatle uymasını bekliyoruz. Bölgemizdeki vaka sayılarının kademeli olarak azalmasıyla salgının hızını durdurmak ve normalleşmeye katkı sağlamayı amaçlıyoruz dedi.

'SÜRECİ YENİ TEDBİRLERLE AŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik vurgusunda bulunan Ergan, 'Karadeniz'de Mavi seferberliğin en önemli amacı halkımızın sağlığını korumanın yanında ekonomideki zararları kontrol altına almaktır. Bunun için de en güçlü ve kalıcı çözümün bir an önce kademeli de olsa normalleşmeye geçmek olduğuna inanıyoruz. Mavi seferberliğin Karadeniz'de başarıya ulaştırılması toplum olarak hepimizin sorumluluğundadır. Bunun için pandemi tedbirlerine herkesin uyması önemlidir. Halkımızdan beklentimiz ihtiyaçları dışında süreci evde geçirmeleri, dışarıda oldukları süre içinde de maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarıdır. Pandemi nedeniyle yaşanmakta olan zorluklara bugüne kadar fedakarlıkla göğüs geren piyasaların bundan sonra toparlanmaya şiddetle ihtiyacı olduğu açıkça görülmektedir. Bugünümüze alınan tedbirler ile geldiğimizi unutmadan bundan sonraki süreci de yeni tedbirler ile birlikte aşacağımıza inanıyoruz diye konuştu.

BEKLETİ VE ÖNERİLERİ SIRALADI

Salgınla mücadele ve sahada yaşanan zorluklara değinen Ergan, çözüm önerileri ve beklentilerini de şöyle sıraladı

?- Karadeniz Bölgesi'nde aşıların zamanında tamamlanması için tüm kesimlerin katılması ve destek vermesi,

Zor geçen bir yılın ardından ekonomik yönden ağır veya kısmen kaybı olan iş yerlerimizin tamamının bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarının 2021 yılı sonuna kadar ötelenmesi,

Yeme içme sektörü de dahil olmak üzere tüm hizmet sektörlerinde gerekli pandemi tedbirleri alınarak yüzde 25 veya yüzde 50 kapasiteden başlayarak kademeli olarak açılmanın sağlanması,

Kredi Garanti Fonu üzerinden yeniden kredi limitleri arttırılarak kredi imkanı sağlanması,

Kalkınma Ajansları başta olmak üzere özel sektöre destek sağlayan kuruluşlar üzerinden zor durumda olan iş yerlerine kredi faiz desteği sağlanması,

Kira desteklerinin tüm sektörlere yaygınlaştırılması, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin yüzde 50? si oranında destek sağlanması,

-Kamu kurumlarında kiracı olan işletmelerden 2021 yılı sonuna kadar kira alınmaması; pandemi döneminde birikmiş kira borçlarının da uzlaşı kültürüyle gerekli indirimler sağlanarak çözüme kavuşturulması,

Ülke genelinde aynı risk ölçeğinde bulunan illerdeki farklı uygulamaların aynı seviyeye getirilmesi,

İş yerlerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ara verilmeden devam edilmesi,

İllerin risk haritalarının yayınlanmaması,

Pandemi sürecinde kamu kaynağı yaratılması amacıyla ertelenebilecek yatırımlardan elde edilecek kaynakların pandemiden etkilenen küçük ve orta kesim işyerlerine destek olarak sunulması,

Kamu alacaklarının tahsilatlarının ertelenmesi,

Özellikle bir yıldan bu yana kapalı bulunan iş yerlerinin borçları nedeniyle, kamu ve özel bankalardan aldıkları hizmetlerin aksamaması,

Pandemi sürecinde kapalı işletmelerin aldığı elektrik gibi hizmetlere artışların yansıtılmaması, 2021 yılı sonuna kadar borç nedeniyle elektrik kesilme uygulamasının kaldırılması,

SGK primleri ve vergilerin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi,

SGK ve vergi borçlarındaki yapılandırma ödemelerinin 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi,

İstihdam için mevcut durum üzerine yeni alınacak her bir çalışanın maaş, SGK ve vergilerinin devlet tarafından karşılanması

TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı
TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı
TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı
TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı
TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı
TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı
TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı

Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Karadeniz, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON Karadeniz'de 'mavi seferberlik' çağrısı - Son Dakika


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