Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu - Son Dakika
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Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu

30.03.2022 09:44

Romanya Ordusu, Karadeniz'de mayın imha operasyonu düzenledi.

Romanya Ordusu, Karadeniz'de mayın imha operasyonu düzenledi. Operasyon, mayını gören balıkçıların ihbarının ardından başlatıldı. Karadeniz kıyılarından 70 kilometre mesafede bulunan mayın kontrollu bir şekilde patlatıldı. Bölgede, son günlerde çok sayıda mayına rastlandığı belirtiliyor. Türkiye kıyılarına kadar ulaşan mayınlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Karadeniz'in kuzeyine döşediği ve fırtına nedeniyle çıpalarından koparak denize yayılan mayınlar

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Karadeniz, Romanya, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de Mayın İmha Operasyonu - Son Dakika
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