Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Mezgit Bolluğu

Karadeniz'de Mezgit Bolluğu

1 saat önce

Karadeniz'de mezgit bolluğu Bu sezon bol çıkan mezgit, 8 TL'den satılıyor Hamsinin pahalı olması ve avlanılamamasından dolayı mezgit balığı tezgahları süslüyorORDU - Karadeniz'de bu sezon bol avlanan palamut, hamsinin az avlanmasına neden oldu.

Karadeniz'de mezgit bolluğu
Bu sezon bol çıkan mezgit, 8 TL'den satılıyor
Hamsinin pahalı olması ve avlanılamamasından dolayı mezgit balığı tezgahları süslüyor

ORDU - Karadeniz'de bu sezon bol avlanan palamut, hamsinin az avlanmasına neden oldu. Ordu'da da bu sezon, önceki yıllara göre oldukça bol bir şekilde avlanan mezgit balığı, fiyatının ucuz olması ve kaliteli olmasından dolayı tercih ediliyor.
Ordu'da havaların ısınmasıyla birlikte balıkçılar denize açılmaya devam ediyor. Karadeniz'de tezgahların gülü olarak adlandırılan hamsi, bu yıl avlanamadığı ve bir kısmının da Gürcistan'a kaçmasından dolayı tezgahlarda çok sık rastlanamıyor. Kilosu 20-25 TL arasında satılan hamsinin yerini ise bu yıl oldukça bol bir şekilde avlanılan ve kilosu 8 liraya kadar gerileyen mezgit balığı süslüyor. Balıkçılar, artan sebze fiyatlarına rağmen balığın ucuz olduğunu belirterek, insanların bol bol balık yemeleri gerektiğini belirtiyor. Mezgit balığı tezgahları süslüyor
Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, fiyatların düşük olmasından dolayı talebin oldukça fazla olduğunu söyledi. Vatandaşların en çok mezgit balığına yöneldiğine kaydeden Ceylan, "Perşembe kaya mezgit balığı 8 liraya kadar düştü, şuanda en uygun balık mezgit. Hamsi balığı zirvede, yüksek fiyatlardan satılıyor. Hamsi az çıktığı için Gürcistan tarafında da hamsi ince olduğu için bu taraflara gelmiyor. Buradaki küçük kayıklar hamsi tutuyor, o yüzden de bir hayli pahalı satılıyor. Hamsi yerini mezgit balığına bıraktı. Tezgahların baş tacı mezgit. Yüksek sebze fiyatlarının yanında balık fiyatları oldukça düşük. Tavuk, kırmızı et ve sebze fiyatlarına göre bu zamanda yenilecek tek ürün balık" dedi.
Balık fiyatlarından da bahseden Ceylan ayrıca istavritin 10, tirsinin 10, levrek-çupranın 30, somon balığının 25, sarganın 25, barbunun 25, çinekopun 30, hamsinin de 20-25 lira civarında satıldığını ifade etti.

"Palamut bol çıktı, hamsi azaldı"
Ordulu balıkçılardan Cemil Türkmen de "Şu sıralar bol olan sadece tirsi ve mezgit balığı var. Bu sezon hamsi balığı çıkmıyor. Havuz balıklarının fiyatları standart. Bu yıl palamut bol olduğu için hamsi az oldu. Şu anda da giderek azalıyor. Hamsi bol olsa ve ucuz olsa vatandaşlar kış mevsimi olduğu için hamsiyi tercih eder. Hamsi az olduğu için insanlar diğer balıklara yöneliyor" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:27 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Parasını Buzun Altından Çıkarıyorlar Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak

İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:12:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de Mezgit Bolluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]