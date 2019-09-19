Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de mezgit bolluğu
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Karadeniz'de mezgit bolluğu

57 dakika önce

Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor.

Karadeniz'de mezgit bolluğu, System.String[]

Karadeniz'de, dip trol ve gırgır ağları ile av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan mezgitin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi.


Karadeniz'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte balık avı sürüyor. Sezonun gelmesiyle, balıkçı tezgahları mezgitle dolmaya başladı. Karadeniz'de sürü halinde görülen mezgitler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan mezgitin kilogramı 20 liradan 15 liraya geriledi. Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşmesiyle birlikte tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini umut ediyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan balıkçı Olcay Karabulut, "Geçen hafta Mezgit'in 20 TL olmasının sebebi balığın az oluşuydu. Ayrıca dışarıda piyasa vardı. Balıklar para ediyordu. Şu anda yerli hamsi de çıkmaya başladı. Kayıklarımız 300-400 yüz kasa alıyor. Daha da fiyatların düşeceğine eminim. Mezgit 10 TL'ye kadar düşer. Fiyatlar düşerse bizim için daha iyi olur. Günde 150 kasa sattığımız balıklar 250 kasayı bulur. Halkta yemiş olur. Biz de aynı parayı kazanmış oluruz. Şu anda Allah'a şükürler olsun ama umudumuz satış konusunda biraz daha hareketli geçmesi. Geçen seneye göre bu sene o hareketlilik olmaz ama yine de umudumuz var" dedi. - SİNOP

Karadeniz, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:56 Kaynak: İHA
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