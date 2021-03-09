Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat! - Son Dakika

Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!

09.03.2021 09:36
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!, System.String[]

Rize'de devam eden yoğunluktan dolayı kovid-19 salgınından meydana gelen vaka sayıları artıyor. Nüfusu göre en fazla vakaya sahip olan Rize'yi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı 27 Şubat- 5 Mart 2021 tarihli güncel vaka sayısı haritasına bakarak uyardı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat- 5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Rize'de sokaklardaki insan yoğunluğu sürüyor. Rize- Artvin Tabipler Odası Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, "Bölgemizde mutant virüs bulaşları sürüyor. Bulaştırıcılığı fazla olduğu için de maske, mesafe, temizliğe daha fazla dikkat etmemiz gerekecek" dedi.

'Çok yüksek riskli iller'in yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde 'kırmızı' kategorideki iller arasında yer alan Rize'de geçen hafta 213,10 olan vaka sayısı 208,21'e düşse de sokaklarda artan kalabalık endişe veriyor. Kentte son 1 haftada pandemi kurallarına uymayan 495 kişiye 1 milyon 53 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, uzmanlar kurallara uyulması çağrısını yineliyor.

'AŞI BİTENE KADAR VİRÜSTEN KURTULAMAYACAĞIZ'

Rize-Artvin Tabipler Odası Başkanı, RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, Karadeniz illerinin çoğunun hala kırmızı tabloda yer aldığını belirterek "Biz vatandaş olarak azami dikkat göstermemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle riayet etmemiz lazım. Vaka sayıları birdenbire düşmeyecektir. Yavaş yavaş düşüş eğilimi gösterecektir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben yaklaşık 11 yıl önce Rize'ye geldim, bu süre içerisinde pek çok arkadaşım, dostum oldu. Ne yazık ki bu pandemi sürecinde birçok arkadaşımı kaybettim. Onun için vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sevdiklerinizi ve sevenlerinizi kendinizden mahrum etmeyin. Konulan kurallara uyalım toplum içerisine fazla girmeyelim. Aile küçükleri büyükleri hep bir arada olmak görüşmek istiyoruz ama bunu azami dikkat ölçüsünde yapmalıyız. Yoksa aşılama tamamlanıp bitinceye kadar virüs belasından kurtulacağımız yok "dedi.

'MUTANT VİRÜS BULAŞLARI DEVAM EDİYOR'

Doç. Dr. Şahin "Bölgemizde mutant virüs bulaşları devam ediyor. Bulaştırıcılığı fazla olduğu için de maske, mesafe, temizliğe daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. İnsanlar halen daha işin ciddiyetinin farkında değil. Ailelerini gidip ziyaret ediyorlar, hafta sonu kısıtlamaları için köylere çıkıyorlar, büyükleri ile görüşüyorlar. Sanki şehirden uzaklaşınca her şey serbestmiş gibi yaşantılarına devam ettikleri için ister istemez bulaş oluyor" ifadelerini kullandı.


Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!

Fahrettin Koca, Karadeniz, Mutant, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat! - Son Dakika


Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi         
17:13
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu         
16:43
Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti         
16:34
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada         
14:33
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada Balon turu yapan şahıs metrelerce yükseklikte dengesini kaybetti! Korku dolu anlar kamerada         
12:44
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:25:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei