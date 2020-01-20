Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı - Son Dakika

Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı

7 saat önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ağa takılan mavi yengeç, balıkçıları şaşırttı.

Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ağa takılan mavi yengeç, balıkçıları şaşırttı.

Daha çok Akdeniz ve Ege Denizi'nde görülen ancak zaman zaman Karadeniz'de de rastlanan bir tür olan mavi yengeç, Alaplı ilçesinde balıkçı Tahsin Turan'ın ağına takıldı. Yengeci görünce şaşıran Turan, fotoğrafını çektikten sonra tekrar denize bıraktı. Karadeniz'de nadir görülen yengeci, çoğalması için tekrar suya bıraktığını belirten Tahsin Turan, "Karadeniz'de avlandığımız sırada ağlarımıza dev mavi yengeç takıldı. Özelikle Uzak Doğu ülkeleri bu yengeç türünü çok tüketiyor. Karadeniz'de görülmesi beni çok şaşırttı. Ben de mavi yengecin daha çok çoğalması için suya bıraktım" dedi.

FOTOĞRALFI


Ege Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçtaki köpeğin sürücünün üzerine atlaması felakete yol açıyordu
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:45:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç ağlara takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]