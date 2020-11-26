Karadeniz'de narenciye hasadı başladı - Son Dakika

Karadeniz'de narenciye hasadı başladı

26.11.2020 14:08

Karadeniz'de narenciye hasadı başladı Yıllık ortalama 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve limon üretiminin yapıldığı Ordu'da hasat başladı Fındığın yanında ek gelir kaynağı olarak üretilen narenciye, pazarda ince kabuk ve sulu olmasından dolayı tercih ediliyor Ordu'da, fındığın yanı...

Karadeniz'de narenciye hasadı başladı

Yıllık ortalama 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve limon üretiminin yapıldığı Ordu'da hasat başladı

Fındığın yanında ek gelir kaynağı olarak üretilen narenciye, pazarda ince kabuk ve sulu olmasından dolayı tercih ediliyor

ORDU - Ordu'da, fındığın yanı sıra alternatif olarak üretilen narenciyenin hasadına başlandı. 75 ton mandalina ile 50 ton portakal ve limon üretimi yapan Ordulu çiftçiler, narenciyeden ek gelir sağlarken, kendi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Ordu'da, fındığa alternatif olarak üretilen kivi, çilek, ceviz ve diğer mahsullerin yanı sıra, özellikle Perşembe ilçesinde yetiştirilen narenciye ürünlerinin de hasadına başlandı. Yıllık yaklaşık 75 ton mandalinanın üretildiği ilçede, 50 ton portakal ve yaklaşık 20 ton limon üretimi de gerçekleştiriliyor. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve özellikle Perşembe ilçesinde günden güne yaygınlaşan narenciye çeşitleri, üreticilerin yüzünü güldürürken, pazarlarda da oldukça ilgi görüyor. Kilogramı 4 TL'den satışa sunulan mandalina, kabuğunun ince olması, lezzetli ve sulu olmasından dolayı neredeyse yok satıyor.

"Pazarda neredeyse yok satıyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, özellikle Perşembe ilçesinde üretilen narenciye çeşitlerinin, şimdiye kadar pek fazla bilinmediğini söyledi. Soydan, "Ordu'da şuanda önemli düzeyde Akdeniz iklimine bağlı narenciye üretimi var. Fındığın yanında üreticilerimiz için önemli bir ek gelir sağlıyor. Pazarda da yok satıyor. Sulu ve ince kabuklu olması ve uzun süreli depo ömrü ile tercih ediliyor" dedi.

"Yıllık 75 ton mandalina üretiliyor"

Mandalinanın yanında portakal ve limon da üretildiğini aktaran Soydan, "Yaklaşık 75 ton mandalina, 50 ton portakal ve 20 ton civarında da limon üretimi yapılıyor. 250-300 rakıma kadar bu üretimler yapılıyor. Perşembe ilçesinin toprak yapısı da buna uygun olduğundan üreticilerimiz yetiştirmeyi sürdürüyor ve fındığın yanında ek gelir olarak kendilerine yansımış oluyor. Narenciye üretimi yapmak isteyen üreticilerimize de öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Hakkı Çolak isimli çiftçi, mandalinayı yaklaşık 20 yıldır ürettiklerini ifade ederek, "Eşimle birlikte başladık. Diplerine gübre yerine sebze ve meyve kabukları koyarım. Kendimiz yiyoruz ve para ile almak isteyenlere satıyoruz. Tatlı ve sulu olduğundan tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Suna Çolak da organik olarak yetiştirilen mandalinayı ilk olarak hobi amaçlı ektiklerini ifade ederek, toprağı ve çevresi uygun olanların dikmesi gerektiğine dikkat çekti.

Karadeniz'de narenciye hasadı başladı
Karadeniz'de narenciye hasadı başladı
Karadeniz'de narenciye hasadı başladı
Karadeniz'de narenciye hasadı başladı
Karadeniz'de narenciye hasadı başladı
Karadeniz'de narenciye hasadı başladı
Karadeniz'de narenciye hasadı başladı
Karadeniz'de narenciye hasadı başladı

Narenciye, Perşembe, Çilek, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de narenciye hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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