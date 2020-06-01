Karadeniz'de normalleşme sürecinde ilk gün - Son Dakika

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla Samsun'un cadde ve yollarında hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşandı.

Çok sayıda sürücü yollara çıkarken Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkanların maske takarak önlem aldıkları görüldü, bazı işletmelerin girişinde müşterilerin ateşi ölçüldü.

Atakum sahilinde kısıtlamanın kalkmasının ardından bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kara yolları da hareketlendi.

Çankırı

Çankırı'da, normalleşme adımlarının ardından Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ve alışveriş merkezi civarında yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezinde bulunan kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşandı.

Tokat

Tokat'ta normalleşme adımlarının ardından Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezinde bulunan kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşandı. İş yerlerinde sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor.

Kastamonu

Kastamonu'da normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin açılmasıyla birlikte şehrin birçok noktasında hareketlilik yaşanıyor.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen işletmelerde vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.

Çorum

Çorum'da da normalleşme süreci kapsamında kent merkezinde önceki günlere göre araç ve yaya yoğunluğu arttı.

Kentte, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca normalleşme adımları kapsamında çeşitli kararlar alındı. Bu kapsamda, daha önce kapatılan akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkama bölümlerinin yeniden açılması, mahalle muhtarlıklarının da eskiden olduğu gibi 08.00-17.00 saatlerinde hizmet verebilmesi kararlaştırıldı.

Kentte tedbirler kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı bulunan ikinci el otomobil pazarı da yeniden açıldı.

Bugün itibarıyla açılan kafe, restoran gibi iş yerlerinde de yoğunluk olduğu görüldü. Vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Amasya

Amasya'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan lokantalar, sabahın erken saatinde mesaiye başladı.



Uzun bir aranın ardından belirlenen kurallara göre iş yerlerini düzenleyen esnaf, müşterileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtulan müşterilere iş yeri çalışanları maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyarak hizmet veriyor.