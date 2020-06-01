Karadeniz'de normalleşme sürecinde ilk gün - Son Dakika

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılması dolayısıyla Samsun'un cadde ve yollarında hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşandı.

Çok sayıda sürücü yollara çıkarken Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkanların maske takarak önlem aldıkları görüldü, bazı işletmelerin girişinde müşterilerin ateşi ölçüldü.

Atakum sahilinde kısıtlamanın kalkmasının ardından bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaptı.

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından kara yolları da hareketlendi.