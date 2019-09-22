Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de olta balıkçıları da sezondan umutlu değil
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Karadeniz'de olta balıkçıları da sezondan umutlu değil

19 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'de 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar elleri boş dönerken, olta ile avlanan Düzceli balıkçılar da palamudun olmadığını, sezondan umutlu olmadıklarını dile getirdiler.

Karadeniz'de olta balıkçıları da sezondan umutlu değil, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'de 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar elleri boş dönerken, olta ile avlanan Düzceli balıkçılar da palamudun olmadığını, sezondan umutlu olmadıklarını dile getirdiler.


Yaz boyunca teknelerine bakım yapan ve 1 Eylül'de balık sezonunun başlaması ile Karadeniz'e açılan Düzceli balıkçılar elleri boş dönüyor. Havaların iyi olması ile olta ile avlanan balıkçılar da Akçakoca Limanı'na olta sallıyorlar. Bir kadın balıkçı, balık tutabildiğini belirterek, "Biz yakaladık. Bir tane kefal yakaladım, bir tane zargana yakaladım" dedi.


Yaşar Özçiçekal isimli olta balıkçısı ise balıkların tek tük çıktığını söyleyerek, "Tek tek yakalıyoruz. Bu sene kefal ve zargana çıkıyor. Palamut bu sene yok" diye konuştu.


Tekne ile avlanmaya çıkacak olan balıkçılar, umutlarının havaların soğuması ve balığın Karadeniz kıyısına gelmesi olduğunu dile getirdiler. - DÜZCE

Karadeniz, Düzce, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
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