Karadeniz'de olumsuz hava koşulları etkili oluyor - Son Dakika

Karadeniz'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan bazı yük gemileri Sinop Limanı'na sığınırken, balıkçılar ise denize açılamadı.



Bölgede sert esen rüzgar sebebiyle yol almakta güçlük çeken yük gemileri, Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Gemilerin hava şartlarının düzelmesinin ardından seyirlerini devam edecekleri öğrenildi.



Kentte balıkçılar da meteorolojik uyarıları dikkate alarak denize açılmadı.



Öte yandan rüzgar nedeniyle il genelinde bazı noktalarda yaşanan küçük çaplı örtü ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, rüzgarın avcılık yapmaya müsaade etmediğini, rüzgarın etkisini yitirmesiyle tekrar denize açılacaklarını söyledi.