Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti - Son Dakika
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Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti

20.03.2022 17:41
Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti

Kastamonu'nun Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde şiddetli fırtına sebebiyle 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

Kastamonu'nun Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde şiddetli fırtına sebebiyle 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Dalgaların dövdüğü sahildeki kafe ile Cide- Bartın yolu ve Ginolu Balıkçı Barınağı'nda hasar oluştu.

Kastamonu'da birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışının ardından saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle 5 metreyi bulan dev dalgalar, Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde sahil şeridinde hasara neden oldu. Cide'de sahili de aşan dev dalgalar, Cide-Bartın karayolunu kum ve çakıl ile doldurdu. Ayrıca Çatalzeytin ilçesinde de dev dalgalar sahilde hasara yol açtı. Sahilde istinat duvarını aşan dalgalar, deniz kenarındaki iki kafeyi adeta dağıttı. Sahili aşan dev dalgalar, Sinop-Kastamonu karayolunu da kum ve çakıl ile doldurdu. Yola kadar oluşan dalgalar sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Öte yandan Çatalzeytin'de Ginola Balıkçı Barınağı da denizde oluşan dev dalgalardan nasibini aldı. Boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar sebebiyle istinat duvarını aşan dalgalar balıkçı barınağındaki teknelere kadar ulaştı. Cide ve Çatalzeytin ilçelerinde sahil bölgesinde bulunan işletmeciler korkulu anlar yaşadı. Fırtınanın birkaç gün daha devam etmesi beklenen bölgede belediye ekipleri kullanılamaz hale gelen kafenin çevresi ile göçük oluşan yerlerde güvenlik önlemi aldı. Karadeniz'de oluşan dalgaları görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar da dalgalardan nasibini alarak su içinde kaldı.

Çatalzeytin'de ikamet eden Ergun Usta, "Karadeniz'de yıldız poyraz estiği için deniz şu anda şahlandı. Denizde oluşan dev dalgalar sahilimizi dövmeye başladı. Allah bizi felaketlerden korusun. Dev dalgalar sahilden taşarak yola kadar geldi. Yolu bozdu, sahildeki kafelere de zarar verdi. Dalgaların taşıdığı kum, taş gibi malzemeler Sinop- Kastamonu yoluna taşındı. Çatalzeytin sahili ne yazık ki dalgaların hışmına uğruyor. Sinop-Kastamonu yolunda araçlar ilerleyemiyor" dedi.

Ginolu Balıkçı Barınağı'nda da dev dalgalar nedeniyle hasar oluştuğunu söyleyen Usta, "Dev dalgalar denizdeki taşları da yerinden oynatarak istinat duvarını aşıyor. Barınaktaki teknelere de zara veriyor. Dalgaların taşıdığı kum ve çakıllar barınağın çıkışını doldurdu" diye konuştu. - KASTAMONU

Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti
Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti
Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti
Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti

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Çatalzeytin, Kastamonu, Karadeniz, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de oluşan dev dalgalar sahil bölgesini yıkıp geçti - Son Dakika


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