Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor

27.02.2022 13:48

Giresun'da orman köylüleri, kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen bakım kesimi mesaisini sürdürüyor.

Giresun'da orman köylüleri, kış mevsiminin getirdiği zorluklara rağmen bakım kesimi mesaisini sürdürüyor.

Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan orman köylüleri, sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuluyor.

Ormana gelen işçiler, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Kulakkaya Orman İşletme Şefliği'nin bakım kesimi için damgaladığı ağaçları, güvenlik önlemi altında ve orman işletmesi görevlisinin gözetiminde motorlu testereyle keserek çelik halatlara bağlıyor.

Sürütücüyle yol yakınına kadar çekilen ağacın kabukları motorlu alet ve balta kullanılarak soyulduktan sonra parçalara bölünüyor. Elde edilen kütükler kamyonlara yüklenerek toplama alanlarına sevk ediliyor.

"Orman, köylünün gelir kapısı"

Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Uzunoğlu, AA muhabirine, kış şartlarında köylülerle ormanda emek verdiklerini söyledi.

Ormanın, köylünün gelir kapısı olduğunu belirten Uzunoğlu, "Kış primleri güzel, sağ olsun Cumhurbaşkanımız iyi fiyat açıkladı, memnun olduk. Ormanlardan kuru ağaçları topluyoruz, bunlardan köyümüze gelir sağlıyoruz. Kooperatifimize kayıtlı 350 üye var, şu anda ormanda 30 kişi çalışıyor. Yazın da fidan dikimi yapıyoruz." dedi.

Uzunoğlu, fidanların zarar görmemesi açısından kış kesimlerinin daha uygun olduğunu kaydetti.

"Yamaçlarda 150 metre ağaç çekiyoruz"

Yıllardır ormanda çalışan Ziya Turhan ise işlerinin zorlu olduğunu, 60-70 santimetre, bazen de 1 metre karda çalıştıklarını anlattı.

Turhan, Karadeniz'in 1500-2 bin rakım arasındaki ormanlarında soğuk havayla mücadele ederek işlerini yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Yayla havasında soğuk rüzgarlar zorluyor. Bu iş biraz ağır olduğundan ağacı devirmek, çekmek zor işler. Sürütücüyle çekerken riskli yanları da var, halatların bize vurma riski, sakatlanma olasılığımız var. Bu konularda çok dikkatli olunması gerekiyor." diye konuştu.

Yamaçlarda 150 metre ağaç çektiklerini anlatan Turhan, "Bu şartlar altında geçimimizi sağlamak zorundayız. Bu iş bizim için gelir kapısı, başka bir gelirimiz yok." ifadelerini kullandı.

Turhan, ormanda çalışmalarını kolaylaştıran ve kendilerine her türlü desteği veren Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor
Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor
Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor

YORUMLAR
500
Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti! Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti! Canan öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor Canan öğretmen 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını unutamıyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Karadeniz, Giresun, Ormana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:54 Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 13:57:40. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de orman köylüleri zorlu kış şartlarında çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement