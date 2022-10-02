KARADENİZ'DE PALAMUT BOLLUĞU; FİYATI GERİLEDİ - Son Dakika
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KARADENİZ'DE PALAMUT BOLLUĞU; FİYATI GERİLEDİ

02.10.2022 10:00

KARADENİZ'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen ve denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doluyor.

KARADENİZ'de, av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyen ve denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doluyor. Rize'de bolca avlanan palamudun tanesi 70 TL'den 40 TL'ye geriledi. Karadeniz'de palamut bereketi sürüyor. Bu hafta Karadeniz'de hava şartlarının da normal gitmesi ile bol bol denize açılan balıkçılar, palamutla geri döndü. Tezgahlarda tanesi geçen hafta 50 ile 70 TL arasında olan palamut bol avlanınca fiyatı da 25 ile 40 TL arasına geriledi .Yaklaşık 800 gram palamut 25 TL'den, 1 kilo 300 gram olanlar ise 40 TL'den tezgahtaki yerini aldı.

'DENİZ SÜRPRİZLERLE DOLU'

Bu hafta havaların çok güzel geçtiğini ve denizinde beklenileni verdiğini söyleyen balıkçı Ali Sarı "Bu hafta tezgahlarda 800 gram palamudun fiyatı 25 TL iken 1 kilo 300 gram palamudun fiyatı 40 TL'den satılıyor. Bu hafta havalar çok güzel geçti, denizde beklenileni verdi. Vatandaşın da bu fiyata dolabını doldurmasını bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda hava yağışlı olacağı için durumun ne olacağını biz de kestiremiyoruz. İnşallah bu fiyatlarda sezona devam edeceğiz ancak deniz sürprizlerle dolu" dedi.

'TEZGAHLARDA PALAMUT BOLLUĞU VAR'

Hafta sonunda mangal keyfi için balık alacağını söyleyen Tahsin Çakır 'Köye çıkacağım. Çıkarken de balık alayım dedim. Tabiki denizin kralı çinekop alacağım. Balığı mangal yapacağız. Yakıttan dolayı balıkçılar balıklarını biraz pahalı satmak zorunda ama yine de mevsiminde yenilecek balıklar bunlar. Tezgahlarda palamut bolluğu var. Neredeyse bir tanesi 1 kilograma yakın. 4 tanesi 4 kilo. Fiyatı 100 TL gayet iyi. Vatandaşın şu an palamut yemesi lazım şeklinde konuştu.

Bayram Bulut ise 'Bu akşam menüde palamut var, fiyatları da fena değil. 25 ile 40 TL'ye var. Geçen hafta fiyatları 70 TL'ye kadar çıkmıştı. Tezgahlarda bollanınca fiyatları da düştü ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Karadeniz, Eylül, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARADENİZ'DE PALAMUT BOLLUĞU; FİYATI GERİLEDİ - Son Dakika

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