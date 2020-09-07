Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü - Son Dakika

Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü

KARADENİZLİ balıkçıların ağlarını bu sezon palamut doldurdu.

Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü, System.String[]

KARADENİZLİ balıkçıların ağlarını bu sezon palamut doldurdu. 400-500 gram palamut tanesi 14 TL'den tezgahlarda yer aldı. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Balıkçılar 1 Eylül itibarıyla başlayan yeni av sezonuyla 'vira bismillah' dedi. Özellikle Karadenizli balıkçıların ağlarını bu sezon palamut doldurdu. Palamutta yaşanan bolluk, balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Sezonun ilk gününde tanesi 20 TL'den satılan 400-500 gram ağırlığındaki palamudun fiyatı 14 liraya düştü. İstavrit kilosu 20, mezgit 20, barbun ise 30 TL'den tezgahlarda yer aldı. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

'VATANDAŞ BALIĞA DOYACAK'35 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, yeni av sezonunun çok güzel başladığını söyleyerek, "Geçen yıla göre bu yıl palamut bol. İstavrit, mezgit, barbunda da bolluk var. Vatandaşlarımızın bu yıl uygun fiyata balık yiyeceğini tahmin ediyorum. Geçen sezon palamut hiç yoktu, bu yıl çok iyi başladı. Hamsi bile çıkmaya başladı. Palamudun tanesi 400-500 gram geliyor, tanesi 14 liradan satılıyor. Havalar soğumaya başlarsa tanesi 8-10 TL'ye kadar düşebilir. Önceki yıllara göre beklentimiz çok yüksek. Bu sene miletimiz balığa doyacak, ucuz bir şekilde balık yiyecek inşallah. Son 10 yıldan bu yana en güzel sezon başlangıcını yaşıyoruz şu anda. Bu yıl balıkçının yüzü gülecek" dedi.  'PALAMUTTA BOLLUK VAR'Doğukan Yılmaz ise bu av sezonunda bolluk yaşandığını belirterek, "Denizimizde göstergeler çok iyi. Vatandaşlarımızın balığa talebi çok fazla. İnsanlar balığı özlemişler. Denizde bereket var. Özellikle palamut. İstavrit, çinekop, barbun çok fazla geliyor. Biz de balıkçılar olarak çok memnunuz. Hamsi de kendini göstermeye başladı. Yüzümüz gülüyor. Son 2 yıl üzerine bu yıl daha bol ve bereketli bir sezon. Çok iyi başladığını net söyleyebiliriz. Geçen yıl palamudun tanesi 30 TL satılıyordu, bu yıl fiyat yarı yarıya düştü. Daha da fiyatının düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu an palamudun tane fiyatı gramına göre 10-15 TL" diye konuştu.

Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
15:14
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü         
11:47
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti         
11:07
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı         
02:28
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada         
23:47
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 20:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karadeniz'de palamut bolluğu, yüz güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei