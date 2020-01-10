Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı. - Son Dakika

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Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı.
6 saat önce
Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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