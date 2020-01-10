Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı. - Son Dakika

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı.

6 saat önce

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı., System.String[]

Karadeniz'de Rumelifeneri açıklarında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı. Kazada kaybolan 3 balıkçı aranıyor. - İSTANBUL

Rumelifeneri, Karadeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:32 Kaynak: İHA
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