Karadeniz'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu

Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun'da geceden itibaren sağanak ve kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Üçpınar Yaylası'nda bulunan Abdullah ve Cemal Mercan, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine dönmeye karar verdi.

Yola çıkan Abdullah ve Cemal Mercan, tipi yüzünden Soğuksu mevkisinde mahsur kalınca cep telefonuyla yardım istedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla gece saatlerinde mahsur kalan iki kişiye ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Abdullah ve Cemal Mercan, ekipler tarafından ilçe merkezine ulaştırıldı.

Abdullah Mercan, yayladan dönerken kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Ekipler bulunduğumuz yere gelene kadar sık sık arayarak bizi moralli ve uyanık tuttular. Nereden geldiklerini, nereyi geçtiklerini bize sürekli bildirdiler ve sabaha karşı 04.00 gibi bize ulaştılar. Ekipler gelmese donarak ölebilirdik, hepsine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Jandarma aracı su altında kaldı

Yomra ilçesinde sağanak dolayısıyla taşkınlar meydana geldi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanağın ardından Yokuşlu-Yenice Grup Yolu kenarına izinsiz dökülen hafriyatın taşkına yol açtığını bildirdi.

Taşkın nedeniyle grup yolunun trafiğe kapandığını belirten Bıyık, belediye ve jandarma ekiplerinin taşkına kısa sürede müdahale ettiği bilgisini verdi.

Bıyık, ekiplerin müdahalesi sayesinde faciadan dönüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yıllar önce dökülen hafriyatın temizlenmesi konusunda belediye ekiplerimizle çalışan jandarma aracımız da bölgede sular altında kaldı. Hiç kimsenin dere yataklarına, yol kenarlarına ve arazilere hafriyat dökmeye hakkı yok. Bunun ağır cezaları var. Bu konuda herkesin çok dikkatli olması ve yasalara uygun hareket etmesi gerekmektedir. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor."

Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar Belediyesi ekipleri, gece il genelinde etkili olan sağanağın sürüklediği birikintileri temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapıda oluşan hasarın tespiti için ilgili birimlerin ekipleri incelemelerine devam ediyor.

Ordu'da yayla yollarında karla mücadele

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yol açma çalışması yapılıyor.



Hava sıcaklığının düşmesi sonucu Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile 77 oba beyaza büründü. Yörede hayvancılıkla uğraşanlar küçükbaş sürüleriyle yaylalardan ayrılıyor.



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren ilçenin yüksek kesimlerinin beyaza büründüğünü söyledi.



Ulaşımdaki aksamaları gidermek için gerekli müdahalelerin anında yapıldığını ifade eden Kaya, Karayolları, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi ekiplerinin yollardaki kar birikintisini temizlediğini belirtti.

Kaya, ilçeye bağlı 77 obanın tamamında karla mücadele çalışması gerçekleştirildiğini kaydederek, vatandaşların rahat şekilde Ordu ve ilçelere ulaşımlarının sağlandığını vurguladı.

Giresun'da toprak kayması meydana geldi

Giresun'un Bulancak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Ucarlı Mahallesi'nde Muzaffer Karaahmet'e ait evin bahçesinde toprak kayması meydana geldi.

Ev sakinlerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Karaahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

Kesintinin neden olduğunu anlayabilmek için dışarıya çıktığını anlatan Karaahmet, "Kapıyı açtığımda evimizin harmanının yarısından çoğunun uçtuğunu gördük. Kendi imkanlarımızla yoğun şekilde gelen suya yol açmak için hendekler kazdık. Faciayı ucuz atlattık." diye konuştu.

Rize'de yaylalar beyaza büründü

Rize'de iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası ile 2 bin 170 rakımlı Pokut Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Beyaz örtüyle kaplanan yaylalar, ayrı bir güzelliğe büründü.



İlçeye bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.