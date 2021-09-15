Karadeniz'de sel bölgesindeki çalışmalara Tokat'tan katılan 350 kişiye teşekkür belgesi - Son Dakika

Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinin ardından Tokat'tan çalışmalara katılan 350 kişiye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzaladığı teşekkür belgeleri verildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Meydanı'nda teşekkür belgesi verilmesi amacıyla düzenlenen programda, 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde sel felaketi yaşandığını hatırlattı.

Selin ardından kendisinin de Bozkurt'ta görev yaptığını belirten Balcı, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Selin ardından bölgede devlet millet iş birliğinin, kaynaşmasının en büyük örneğini gördüklerine işaret eden Balcı, "Devlet, bütün kurumları, gücü, imkanlarıyla sel bölgesindeydi. Sel zararlarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın yaşamının normale çevrilmesi konusunda büyük fedakarlık gösterdi. Biz de Tokat ekibi olarak oradaydık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun bölgede görev yapanlara teşekkür belgesi gönderdiğini anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"Devlet millet adına biz de o belgeleri kendilerine takdim ettik. Kendilerine şeref madalyası olur. 'Zor günler, uzatılan eller unutulmaz.' derler ya aslında bu bir görev. Milli beraberlik duygusuyla hareket ediyoruz. Buradaki insanların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Üzüntüleriyle üzülüyoruz. Dertlerini dert ediniyoruz. Çorbada tuzumuz varsa Tokat ekibi olarak, insanların yaşamının kolaylaştırılması konusunda, kendimizi mutlu addederiz."

Balcı, daha sonra 13 kurumdan 350 kişiye teşekkür belgelerini verdi.