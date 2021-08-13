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Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı - Son Dakika

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı

13.08.2021 14:11

Karadeniz bölgesinde başlayan sel felaketinde birçok kişi yaşamını yitirdi. Yangınların ardından yaşanan sel felaketlerine isyan eden ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından arka arkaya paylaşımlar yapmaya başladı.

Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede onlarca kişi hayatını kaybetti. Bölgelerde kayıp başvuru sayıları ise 100'ü aştı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan yangınların ardından yaşanan sel felaketleri ise ünlü isimleri isyan ettirdi.

İşte ünlü isimlerin sel felaketi için yaptığı paylaşımlar...

TARKAN

"Bu yaz ülkemizde tüm dünya gibi iklim krizinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ediyor. Maalesef Karadeniz'i de seller vurdu. Aldığım bilgiye göre can kayıpları ve büyük zararlar var. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun ve de çok geçmiş olsun."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı

BURÇİN TERZİOĞLU

"Burası bir afet bölgesidir. Onlarca can gitti, hala kayıplar aranıyor. Doğanın geri alışlarını, yanlış yapılaşmayı, hazırlıksızlığı sonra konuşuruz. Şimdi öncelik bölgeye yardım."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı

IŞIN KARACA

"Kastamonu afet bölgesi ilan edilmesi ivedilikle şart… Nasıl toparlanır bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı

EMRE KAYA

"Kastamonu Bozkurt. Çok fena bir halde lütfen yardımlarımızı esirgemeyelim. Elimiz kolumuz nereye ulaşıyorsa yanlarında olalım."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Güzel ülkemiz yine bir felaket yaşıyor, hepimizin yüreği yanıyor. Henüz yangınlar son bulmamışken, Karadeniz'imiz sel ve heyelanla boğuşuyor. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, felaketi yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan afetlerde cansiperane çalışan, fedakar tüm görevli ve gönüllü vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Yaralarımızı en kısa sürede hep birlikte sarmak ümidiyle. Geçmiş olsun güzel ülkem."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı

PINAR ALTUĞ

"Çok üzgünüm. Önce yangınlar şimdi sel."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı

DENİZ AKKAYA

"Ben kendi adıma yas ilan ettim derken onca acının, felaketin, yardım çığlığının arasından süzülen bir mucize... Değerli vatandaşlarım Bozkurt, Kastamonu da bana sorarsanız gelmiş geçmiş en büyük doğal afetlerden biri oldu. Ve insanlar öldü, insanlar kayı, anneler kayıp bebeklerini arıyor. Simdi benim anlamadığım bu bir yangın olmadığı ve bir insan elinden çıkma ihtimali olmadığı için siyasi kavgaya komplo teorisi olarak malzeme olmadığı için, yaralı hayvan ve doğa fotoğrafı kadar renkli sayfalarda yer bulamadı... Neden soruyorum? Burada canla basla çalışan insanlar var, onlara neden hakkiniz ödenmez diyemiyoruz?

Yangınlar başka bir afet ama buradaki kayıp ve ölü sayısı belirgin şekilde çok fazla. Kimse teknelerden story atamıyor bir yandan biz şükür zenginiz teknemiz var videoları, İngilizce paylaşımlar yapılamıyor e iyide o kadar istiyorsanız o yardım çağrısını insanlar için yapın. Ama yapamazsınız neden çünkü çok cool değil bu fotoğraflar. Yazık.... Kastamonu'da ailesini kaybeden herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Ve kimse kusura bakmasın o kadar insan ölürken hayat devam ediyor demesin."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı

CEYLAN ERTEM

"Öncelikle herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, sabırlar diliyorum. İnsan olmak, insan neyle yaşar, nasıl bir dünya hayalindeyiz? Bunları düşünmeliyiz ve aksiyon almalıyız acilen! Geç bile kaldık dostlar. İklim krizinin yoğun etkileri ile yangınlar, seller, mevsimsel olmayan dolu, hortum vs gibi afetler ile daha çok baş başa kalacağız.

Ancak benim bu gördüğüm trajik manzaralarda sadece iklim krizi değil, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları, HES'ler, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı, merkezi, yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesi de açıkça görülüyor. Görmeyenlerin gözleri de gönülleri de kördür! Ne olur doğaya ve geleceğimize sahip çıkalım. Artık dilimizde tüy bitti."

Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan afete sessiz kalmadı
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı
Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı

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Son Dakika Magazin Karadeniz'de sel felaketi! Ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı - Son Dakika Magazin


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