Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de sel suları tonlarca fındığı denize döktü
Son Dakika Genel Haber

Karadeniz'de sel suları tonlarca fındığı denize döktü

1 saat önce

Karadeniz'de sel suları tonlarca fındığı denize döktü Denizde fındık adacıkları oluştuORDU - Ordu'nun Ünye, Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde yüksek kesimlerden gelen sel suları tonlarca fındığı denize döktü.

Karadeniz'de sel suları tonlarca fındığı denize döktü

Denizde fındık adacıkları oluştu

ORDU - Ordu'nun Ünye, Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde yüksek kesimlerden gelen sel suları tonlarca fındığı denize döktü.

Son iki gündür aşırı yağışlar Ordu ve Samsun'u etkisi altına aldı. Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçeleri ile Ordu'nun Ünye ilçesi yüksek kesimlerden gelen sel sularının etkisiyle fındık bahçelerindeki harmanı da denize döktü.

Terme ve Ünye'nin sınırı olan Akçay mevkisi deresinden akan tonlarca fındık sahil şeridinde parça parça adacıklar oluşturdu. İlçenin yüksek yerlerinden de görülen denizin içindeki fındıklar ise 50 tona yakın olduğu söyleniyor.

Kendi fındığının da sele gittiğini söyleyen çiftçi Yusuf Çoban,"Yaklaşık bir haftadır yağan yağmurdan dolayı son iki gündür şiddetini arttırdı. Tabii, yağmurun etkisiyle beraber Akkuş Çaybaşı ve İkizce ile Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçesinde gelen sel suları benimde fındığım olmak üzere denize döktü. Selden dolayı bayağı zarar gören çiftçilerimiz var. Kaç tanedir bilemeyiz ancak zarar çok büyük olduğunu biliyoruz. Yukarı kesimlerde fındıklar bir haftadır toplanamadığı için dibine inmiş. Aşırı sel ile birlikte ne kadar fındık varsa denize aktı. Benim kendi bahçemde de zararım var. Benim de fındığın bir bölümü sel sularıyla beraber denize boşaldı" dedi.

Karadeniz, Terme, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 kişinin kurtarılma anı kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde Vehbi Koç'un makam aracı müşteri bekliyor Yeni partinin adı ve logosu ortaya çıktı: YAP

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karadeniz'de sel suları tonlarca fındığı denize döktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]