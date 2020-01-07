Karadeniz'de sel ve taşkınlara karşı 'büz' yasağı - Son Dakika

DOĞU Karadeniz'de şiddetli yağışların etkisiyle sürüklenen rüsübatın (taş, toprak,atık malzeme) akarını tıkayarak sel ve taşkınlara neden olduğu dere yataklarına konulan 'büz' uygulamasına yasak getirildi. Kanal tipi menfez uygulamasının yapılacağı bölgede sel ve taşkın olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Karadeniz'de son 40 yıldır yaz ayı ortalaması 19 derece civarında olan deniz suyu sıcaklığının bu yıl aniden 26 dereceye yükseldiği tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığı ile ısınan suyun yükselerek atmosferin dengesini bozduğu, oluşan lokal şiddetli yağışlarla birlikte can ve mal kayıplarına neden olan sel ve heyelanlara yol açtığı belirlendi. Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışların yol açtığı sel, heyelan ve taşkın risklerinin azaltılması için projeler hayata geçiriliyor.

'BÜZ'E YASAK GELDİ

Doğu Karadeniz 'de yaşanan sel ve taşkınlarla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan araştırmalar rapor halinde getirilerek Trabzon, Rize Artvin ve Gümüşhane illerinin valiliklerinin katıldığı, Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, 5 ilin valiliklerin yanı sıra ilgili paydaş kurumların katıldığı toplantıda, taşkın olaylarının önlenmesi adına önemli bir karara imza atılarak, rüsubat hareketiyle tıkanıp, sel ve heyelanların oluşmasına neden olan beton büz uygulamasına ilişkin, yasak getirildi. Oy birliğiyle alınan karara göre; bundan sonra Doğu Karadeniz Havzası'nda, hiçbir dere yatağına büz konulamayacak, mevcut büzler de zaman içerisinde 2,5 x 2,5 metre boyutlarındaki menfezlere dönüştürülecek.

'ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI'

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kararla, taşkın zararlarının azaltılması adına önemli bir adım atıldığını kaydetti. DSİ 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı da, yan dere taşkınlarının en büyük nedeninin derelerdeki rüsubat hareketi sonucu büzlerin tıkanmasıyla oluştuğunu belirterek, alınan kararın, taşkın riskinin ortadan kalmasında ciddi katkı sunacağını söyledi.