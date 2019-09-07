Karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgahta
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KARADENİZ'de Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlardaki yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
KARADENİZ'de Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan sezonun ilk palamutları, tezgahlardaki yerini aldı.
1 Eylül
'de denizlerde yeni av sezonunu başlamasının ardından Karadeniz
'de balıkçılar palamut avlamaya başladı. Sinoplu balıkçıların ağlarına takılan palamutlar, balıkçı tezgahlarını da şenlendirdi. Balıkçı Ahmet Göktepe
, palamudun Marmara
'dan gelen göç balığı olduğunu söyleyerek, "Palamutun tanesi şu anda 10 TL. Karadeniz'de ilk palamut avımız istavritlerin içinden çıktı. O balıklar da geç yavruladığı için. Bu aylarda normalde 1 kilogramlık 700 ve 800 gramlık palamutlar olması lazım. Bunlar 250-300 gram 350 gram civarında. İnşallah daha çok palamut tutmaya başlarız" diye konuştu.
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